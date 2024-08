The Acolyte | Amandla Stenberg dice che la cancellazione non è poi stata uno shock

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 30 agosto 2024) Theche la“non è poiuno” L’attrice, che ha interpretato il doppio ruolo delle “gemelle” sensibili alla Forza Osha e Mae in The, ha rotto il suo silenzio sulladell’ultima serie di Disney+ dedicata a Star Wars, e sembra che il contraccolpo negativo abbia in qualche modo contribuito alla decisione della Lucasfilm. I rapporti hanno indicato che lo studio ha deciso di non rinnovare la serie per una seconda stagione a causa del calo degli spettatori, ma laritiene che una “furia di bigottismo iperconservatore, pregiudizi, odio e linguaggio odioso” abbiano contribuito alla percezione negativa generale del progetto. “Non è un grandeper me che sia stato cancellato.