Supermicro presenta in anteprima i nuovi server X14 basati su Intel con performance top per AI HPC e carichi di lavoro aziendali critici

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si tratta di una upgrade totale dell'architettura, che include nuove CPU conottimizzate, supporto di GPU di nuova generazione, MRDIMM di memoria aggiornate, rete 400GbE, nuove opzioni di storage tra cui unità E1.S ed E3.S e raffreddamento a liquido diretto su chip, ed è basata sui processori® Xeon® serie 6900 di prossimo rilascio, con P-core (precedentemente indicati con il nome in codice Granite Rapids-AP) che supportanodiimpegnativi SAN JOSE, California, 29 agosto 2024 /PRNewswire/, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge,inle nuove piattaformeX14, completamente riprogettate, che sfruttano le tecnologie di nuova generazione per massimizzare leperdie applicazioni ad alta intensità di calcolo.