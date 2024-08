Su Gianmarco Tamberi ho visto un oceano di affetto arginato da un mare di scemenze Vorremmo metter su famiglia | parla la moglie Chiara Bontempi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lanciare il cuore oltre l’ostacolo. È questo quello che si sono detti l’altista azzurroe suamentre sedevano sull’ambulanza che li avrebbe portati in ospedale. A pochissime ore dalla finale di salto in alto delle Olimpiadi 2024. Colpa di quelle maledettissime coliche renali che lo hanno frenato il giorno della partenza verso Parigi e che si ripetono il giorno della finale. A ricordare quei tragici e confusi momenti è proprio ladel campione olimpico,, che a La Stampa, ripercorre quei giorni frenetici: “A Formia lo vedo tirato, pronto, lo bacio e lo saluto, lui vibra di convinzione. Il tempo di rientrare a casa e la sera stessa mi dice: ‘Sto male’. Succede tutto in pochi minuti, il fastidio diventa fitta lacerante. Siamo destabilizzati. Io torno lì, non lo mollo, lui si trascina ma partiamo lo stesso per i Giochi.