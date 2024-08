Signora Botteri ‘Israele ha diritto ad esistere’ ma anche la Palestina Soprattutto ora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Riccardo Bellardini Nella puntata di In onda, su La 7, del 29 agosto, mi ha lasciato interdetto un’uscita a mio avviso temeraria di una delle migliori giornaliste del panorama italiano: Giovanna. Rula Jebreal, in collegamento video, aveva cercato di fare un riassunto di quanto abbiamo visto accadere e di quanto ancora sta accadendo in Medioriente, con Israele che ha aperto un nuovo pericoloso fronte in Cisgiordania, inaugurando l’avvio della nuova operazione militare, tanto per cambiare, con una strage di civili palestinesi; nel ribattereha sentenziato lapidaria: “Non va dimenticato ild’Israele ad esistere”. Ho subito pensato, che ci volesse proprio coraggio a dire una cosa del genere. Ma tanto coraggio.