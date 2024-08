Schiacciata con l' uva | dove trovare il dolce settembrino di Firenze

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per molti, l'anno ricomincia a settembre. Sicuramente per i toscani, che insieme al ritorno a scuola ritrovano anche uno dei sapori più cari dell'infanzia, quello dellacon l'uva. Uno spuntino rustico, tipico del periodo della vendemmia, fatto con la pasta del pane, l'olio extravergine d'oliva e lo zucchero, inizialmente consumato in occasione delle sagre contadine. Una ricetta umile e golosa, in passato preparata con l'uva canaiola, dai chicchi piccoli e ricchi di semi: eccoassaggiarla alacon l’uva aForno Becagli Un piccolo panificio attivo da inizio Novecento, che ogni giorno sforna delizie della tradizione capaci di conquistare al primo morso.