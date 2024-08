Peste suina e Blue tongue su fiere e convegni l’ombra di un lockdown | Fermiamo i contagi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Brescia – Tutte le misure di biosicurezza sono state messe in campo ed applicate, ma qualcosa non sta funzionando se i focolai dicontinuano a moltiplicarsi negli allevamenti. L’aggravarsi della diffusione della Psa e i nuovi casi scoppiati nelle ultime ore in Lombardia hanno costretto a nuove misure di sicurezza ancora più restrittive: le prescrizioni sono arrivate dal nuovo commissario Psa Giovanni Filippini prevedono il divieto di assembramenti tra allevatori. Va ricordato che non c’è rischio dio tra animale e uomo, ma basta anche solo un po’ di terra sotto le scarpe per portare il virus da un allevamento all’altro. Non si parla di epidemia, ma di una misura ulteriore per cercare di rallentare la diffusione del virus tra i bovini.