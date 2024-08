Napoli svolta Osimhen | è fatta con l’Al-Ahli! Le cifre dell’affare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’ultimo giorno di calciomercato porta con sè la notizia che i tifosi delattendevano da tempo: Victorè pronto ad accettare l’offerta del. L’ultima proposta economica del club arabo ha messo d’accordo tutte le parti in causa. Il club saudita ha deciso di rilanciare al rialzo proponendo 40 milioni per 4 anni al calciatore e 80 milioni più bonus alche non saranno i 130 della clausola ma che oggi rappresentano la proposta migliore pervenuta sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. Nella notte è arrivata la fumata bianca. Dopo mesi di incertezza sul futuro, dichiarazioni roventi, offerte non adeguate e continue giravolte, Victorsembra davvero destinato a partire.