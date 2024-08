Lavoro record di occupati a luglio l’incremento è guidato dalle donne Doccia gelata sulla sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Aumenta il, diminuisce la disoccupazione. L’Istat si incarica di sbriciolare i proclami di Elly Schein appena tornata a fare proclami contro il governo. I dati sulche snociola l’istituto di statistica gela i progetti “bellicosi” – si fa per dire – annunciati in modalità surreale dalla segretaria del Pd. Dall’estate militante infatti annunciata e mai vista, la segretaria dem ha promesso ora un “autunno militante”, sul caro vita La vedremo arriuvare? Intanto accusa:”Meloni non ha idea di come far ripartire l’Italia”. Ebbene, arriva la tegolatesta per lama non certo per gli italiani. Questi i dati., nuovosu giugno e sull’anno precedente: dati Istat Ail numero disupera di 9 mila unità la soglia dei 24 milioni. L’occupazione aumenta dello 0,2%, pari a +56mila unità rispetto al mese precedente.