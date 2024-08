La doccia calda prima di andare a letto aiuta a dormire bene Lo dice la scienza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il sonno è una funziona fondamentale per il nostro organismo eè fondamentale per svegliarsi la mattina freschi e riposati. È proprio dormendo infatti, che il nostro corpo si resetta e si rigenera e ci mantiene attivi e in salute. Rispettare il naturale ritmo circadiano non solo rinforza il sistema immunitario ea prevenire malattie, ma ci mantiene anche giovani. Anche la pelle, come tutti gli altri organi, di notte si rigenera. Non è un caso se è proprio di sera che si applicano i trattamenti skincare più intensi per massimizzarne l’efficacia. Con queste premesse è naturale comprendere che pernon è importante solo addormentarsi velocemente, ma anche capire cometutta la notte senza svegliarsi.