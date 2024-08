In sala operatoria arriva il robot Da Vinci XI | sarà attivo da lunedì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Versilia, 30 agosto 2024 – Sono, già, tredici ichirurgici utilizzati nella rete ospedaliera toscana, attivi a Careggi, Firenze, al Santo Stefano di Prato, a Cisanello a Pisa, nell’Aou senese, nell’ospedale San Donato ad Arezzo e al Misericordia a Grosseto. E ce neun altro, in arrivo proprio nei prossimi giorni, che diventeràe funzionale nell’ospedale Versilia, di cui potranno usufruire tutti i cittadini che abitano nei comuni dell’Asl Toscana Nord Ovest. Il, dal nome DaXI, di ultima evoluzione, si spiega dalla Regione, è uno dei primi e più efficaci sistemi per la chirurgia mininvasiva-assistita, in cui il chirurgo non opera con le proprie mani ma manovrando una distanza: un sistema meno invasivo della chirurgia laparoscopica, compatto, con quattro braccia interscambiabili e montate su un’unica colonna.