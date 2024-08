Il motivo per cui in vacanza non riusciamo a fare la cacca

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tantissime persone, quando si allontanano da casa per qualche giorno per motivi di lavoro o di, sperimentano la cosiddetta “stitichezza del viaggiatore”: nonlaper qualche giorno non è un fatto preoccupante, ma i motivi dietro questo disturbo possono aiutarci a comprendere il nostro organismo. Tra le cause per cui molti non riescono alainci sono il temporaneo cambiamento di fuso orario, l’ansia da partenza e anche i lunghi spostamenti, soprattutto in aereo: questi cambiamenti influiscono sulle nostre abitudini e vanno a intaccare la regolarità del nostro intestino.