Il figlio di Insigne provoca un avversario che reagisce | deve intervenire il padre E i tifosi | È solo un bambino – Video

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alta tensione al termine della semifinale di Canadian Championship 2024 tra Toronto e Forge (vinta 1-0 dai padroni di casa). Ildi Lorenzoil giocatoreNana Ampomah urlandogli qualcosa nei suoi confronti. Lui non ci sta e risponde al, costringendo l’ex Napoli, nonché il, addirettamente. A documentare l’accaduto unsui social: ilChristian – che stava inizialmente scambiando due palleggi insieme a Lorenzo e al fratello Carmine – si è preso gioco dell’istigandolo. Malumori e dissidi che già avevano animato il match, in cui propriosi era rivolto alla panchina del Forge urlando “Shut up! Shut up! (“State zitti! State zitti!”) dopo aver litigato con Beni Badiganga in campo.