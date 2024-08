Giovane mamma muore in uno schianto terribile L’incidente col marito è fatale | Mery lascia due figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dolore immenso per la perdita di una, morta a soli 35 anni a causa di un grave incidente in autostrada.ha lottato con tutte le sue forze in ospedale, ma alla fine ha ceduto davanti alla gravità delle sue ferite. Il cuore ha cessato di battere e nella giornata del 30 agosto ha esalato il suo ultimo respiro, cinque giorni dopo ilimpatto. Questaè morta al nosocomio, ma sin dall’inizio si era capito che la situazione fosse critica in seguito alin autostrada. Era su una moto in compagnia del, quando si era verificato il sinistro che ora le ha tolto la vita. Sono in tanti ora ad esprimere la loro sofferenza per questo decesso improvviso e struggente. Leggi anche: “Frontale atroce”.