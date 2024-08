F1 GP Italia 2024 risultati e classifica prove libere 1 | Verstappen il più veloce davanti a Leclerc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Maxè il piùdelle1 del Gran Premio d’, valida per il sedicesimo round del mondiale F1. Il pilota ha chiuso con il tempo di 1:21.676, precedendo Charlese Lando Norris, mentre Carlos Sainz ha chiuso quarto. Prime indicazioni, quindi, che arrivano dal weekendno, con le squadre che, come di consueto, si sono divise tra chi ha lavorato sul passo gara e chi ha provato anche l’attacco al tempo. Da segnalare anche il debutto di Andrea Kimi Antonelli, sfortunatamente chiuso contro le barriere dopo appena dieci minuti: il giovanissimo pilotano, in pista con la Mercedes, nel tentativo di firmare la miglior prestazione, ha perso il controllo in ingresso della parabolica, finendo, appunto, contro le barriere, provocando la bandiera rossa che è durata poco più di dieci minuti.