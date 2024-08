Dozza lo storico acquedotto entra nel futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Hera SpA ha potenziato e rinnovato loserbatoio dia Meldola, per garantire sicurezza dell’impianto e qualità dell’acqua ai cittadini e alle attività dell’abitato die delle vie Fiordinano, 2 Giugno, Indipendenza, Unità d’Italia e Risorgimento. I lavori hanno riguardato un grande serbatoio idrico in grado di accumulare fino a 300.000 litri d’acqua potabile al giorno, in modo da garantire l’erogazione alle famiglie e alle numerose attività economiche e turistiche del territorio: nei momenti di massimo consumo il volume di acqua distribuita è di circa 450.000 litri al giorno. Il serbatoio di(o Doccia dove sono stati trovati i resti dell’di Traiano che portava l’acqua a Ravenna) è un nodo fondamentale dell’comunale ed è rifornito quasi in totalità dall’della Romagna (Ridracoli-presa Meldola).