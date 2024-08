Crosetto ' abbiamo chiesto più navi per la missione Aspides'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'Italia haai partner di fornire piùper rafforzare lanel Mar Rosso a protezione delle vie commerciali. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidoa Bruxelles per il Consiglio informale. "concordato che le tresono insufficienti per monitorare uno spazio così grande", ha notato. "Mi auguro che i Paesi europei rispondano, nonostante gli impegni sui vari fronti, siccome non intravedo miglioramenti. Questo tratto di mare è vitale per alcuni Stati membri, non per tutti, ma è giusto che condividiamo le difficoltà, così come fatto in Ucraina".