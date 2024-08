Collana orologio e cuffiette | tutto in uno L’ultima invenzione di lusso firmata Chanel

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nulla è più lussuoso di qualcosa che ancora non esiste. Sempre alla ricerca dell’ultimo raffinatissimo accessorio da proporre alla propria clientela,lancia un prodotto tanto versatile quanto glamour, mai visto prima. Fondendo in modo audace l’orologeria di alta gamma con la tecnologia audio di avanguardia è nato il Sound Première, un’innovativa interpretazione dell‘iconicoPremière, originariamente presentato nel 1987. Il passato incontra il futuro proponendo un accessorio che coniuga eleganza e funzionalità, lanciato da una campagna che vede come protagonista Lily-Rose Depp. Di cosa si tratta nella pratica? Di un lungo collier sautoir che combina une delle cuffie cablate.