C’è l’ok di De Laurentiis per Gilmour arriva dal Brighton per 14 milioni Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha datoper la chiusura della trattiva per, centrocampista scozzese. Come riporta Sky Sport, il giocatore ha spinto molto per la cessione. Si chiude quindi la trattativa per il secondo centrocampista scozzese voluto dal Napoli, alvanno 14di euro. Diaggiunge cheha sostenuto le visite mediche in Inghilterra. #set to undergo medicals in England in order to complete his €14m move from @BHAFC to @sscnapoli. @SkySport — Gianluca Di(@Di) August 30, 2024 Chiarello, direttore di Radio Crc, aggiunge che la svolta sulla trattativa si è avuta alle 15 di oggi. Confermo l’arrivo die vi do anche la tempistica: fino alle 14:07 Denon aveva ancora sciolto la riserva.