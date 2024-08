Calciomercato Milan è fatta per lo scambio Saelemeakers-Abraham Formula e cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 30 agosto 2024), le parti hanno trovato l’accordo e losi farà. Ecco lae leE’per loche porterà Tammyale Alexis Saelemaekers. Dopo dei piccoli rallentamenti nella trattiva, riscontrati in serata, le parti hanno trovato l’accordo definitivo in quella che è stata una nottata molto calda sul fronte. Paulo Fonseca, quindi, avrà il suo nuovo attaccante, dopo Alvaro Morata. Per favorire il trasferimento nel club di via Aldo Rossi, l’attaccante inglese ha deciso di “tagliarsi” una parte dello stipendio. In rossonero, infatti, guadagnerà meno che alla Roma. A differenza di come si era pensato, ladel trasferimento è cambiata. Non si farà, quindi, unodi cartellini, più un conguaglio da parte del Diavolo, ma bensì unodi prestiti secchi tra le due società.