Alesi | Ottima stagione per i B&B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) E’ stata una bellaper B&B e simili. "E’ stata unaun po’ diversa. E spiego. Abbiamo avuto un inizio d’estate, a giugno, con la presenza di diversi stranieri – esordisce Devis, presidente B&B del Fermano - e questo è stato un elemento di differenza rispetto alla passatae, per il nostro territorio, un fatto assolutamente nuovo". La considerazione: "Questo ci deve far riflettere su quanto sia importante la promozione e il partire con largo anticipo con i promo per attirare questi flussi stranieri che ci aiutano a destagionalizzare". Per il resto? "Già a giugno avevamo tutto venduto per luglio e agosto. Poi le presenze andranno scemando e la percentuale di riempimento sarà sul 50-60% fino alla metà di settembre".