US Open 2024 Sinner al terzo turno | Sono soddisfatto ma posso ancora migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “, sapevo che era un avversario difficile. L’altra settimana ci avevo giocato a Cincinnati e sapevo quello che mi aspettava. All’inizio potevo giocare sicuramente un po’ meglio ma ormai entrambi ci conosciamo abbastanza bene: poi ho alzato un pochino il livello l’ho brekkato ed ho conquistato il set e le cosecambiate. Questo significa che”. Queste le parole a caldo pronunciate da Jannikai microfoni di Supertennis dopo la vittoria in tre set su Michelsen agli Us. “Grazie a tutti per il supporto – ha ribadito verso il pubblico dell’Arthur Ashe – questo è il primo Slam dove ho giocato nel tabellone principale ealla sesta partecipazione. Certo, ogni match è diverso. Ora vediamo cosa succederà con la prossima partita”.