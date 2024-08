Una visita sensoriale è la mostra immersiva di Ernesto Neto

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 29 agosto 2024) Life&People.it Si tocca con le mani, si ascolta con l’udito e si percorre a piedi scalzi lainterattiva di, in calendario al Maat di Lisbona fino al 7 ottobre. Ancor prima di varcare la soglia del Museo d’Arte, Architettura e Tecnologia lisbonese, giunge all’orecchio un penetrante rombo di tamburi e percussioni. Discesa la rampa ed entrati nella sala a ellissi del museo avanguardista, la vista spazia dal bianco abbacinante dei volumi architettonici alle vivacissime installazioni artistiche di. Occupano interamente le dimensioni del luogo e sono realizzate in chintz: un tessuto di cotone relativamente economico, estremamente comune in Brasile, spesso stampato con fiori e piante dai colori vivaci.