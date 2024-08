Tentano traversata su una replica di nave vichinga ma fanno naufragio Morta archeologa americana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – Un’neldelladi una, durante una spedizione che doveva portarla dalle isole Faroe alla Norvegia. L’imbarcazione si è ribaltata a causa del cattivo tempo e del mare fortemente mosso. Sei persone si trovavano sul ‘Naddoddur’ martedì sera, quando laha iniziato a trovarsi in difficoltà. Era il quarto giorno di viaggio per l’equipaggio. Dopo l’invio di un segnale di soccorso, solo cinque membri della spedizione sono riusciti a salire sulla scialuppa gonfiabile, che è stata portata in salvo da un elicottero. Il giorno successivo, il corpo di una donna è stato ritrovato vicino al luogo dell’affondamento. I media norvegesi hanno identificato la vittima come Karla Dana, 29enne originaria della Florida.