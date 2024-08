Pechino avvelena l’economia Perché non smetterà

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024)cinese è bloccata e non è una novità. E non è solo una questione di debito, di mercati, di credibilità. Ma di consumi. Il problema di fondo è che la Cina produce troppo e consuma troppo poco. Così che la sua sovracapacità si riflette all’esterno, inondando i mercati di offerta e mettendo così a soqquadro i prezzi, dunque la concorrenza. Si tratta, si legge in una analisi di Foreign Affairs, del grande problema di questi tempi, che ha colto impreparato persino l’Occidente, costretto a rispondere con l’unica arma possibile: i dazi. La domanda a questo punto è: potrà mai il modello cinese cambiare, riequilibrando le sorti del mondo? Il titolo dell’analisi è emblematico, La vera crisi economica della Cina,non rinuncerà a un modello fallimentare.