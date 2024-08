Paralimpiadi Mattarella agli azzurri | I vostro è un messaggio al mondo conoscenza e dialogo prevalgano sulle guerre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “La vostra presenza qui così numerosa e qualificata è già un traguardo importante, vi ringrazio di essere qui a rappresentare l’Italia”: così, durante la visita al Villaggio dei Paralimpici, il presidente della Repubblica, Sergio, ricordando loro che “è importante quello che fate, ilal“. Il riferimento è alle, evidenzia il Capo dello Stato, sottolineando che “è un momento che in questo particolare periodo della storia è di accresciuta importanza per sottolineare quanto sia importante far prevalere il versante della collaborazione e dela quello della contrapposizione e degli scontri”. L'articolo: “Iè unal” proviene da Il Fatto Quotidiano.