Musetti-Nakashima in tv | data orario canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lorenzose la vedrà contro Brandonnel match valido per ildegli US. Dopo il successo all’esordio ai danni di Opelka, il tennista azzurro è uscito vittorioso da una battaglia di cinque set con Kecmanovic, a cui ha anche annullato match point. Approdato per la seconda volta in carriera ala New York,se la vedrà ora contro il beniamino di casa, che sta vivendo uno straordinario momento di forma ed ha sconfitto nettamente due avversari ostici come Rune e Cazaux. Lorenzo ha vinto l’unico precedente, quest’anno sull’erba del Queen’s, ma secondo i bookmakers sarà l’americano a scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 30 agosto cone campo ancora da definire.