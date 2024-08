Meteo | in Lombardia sole fino a sabato poi nuvolosità estesa e temperature in calo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano, 29 ago.(Adnkronos) – Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale si rinforza progressivamente dal Mediterraneo Occidentale verso l?Europa centro-orientale. Tale configurazione determina sulla, almeno31, condizioni prevalentemente stabili, specie sulle pianure, dove prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso emassime oltre le medie del periodo. Lo rileva il bollettinodi Arpa regionale.A partire da domenica, una saccatura atlantica, in approfondimento sulla Francia, determinerà condizioni più variabili, specie sui rilievi, con una copertura nuvolosa piùmassime in. L'articolo: in, poiinCalcioWeb.