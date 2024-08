Lo accoltellò per un accendino a Reggio Emilia | arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Aveva accoltellato ferendo gravemente un connazionale marocchino dopo una banale lite per unin zona stazione a. A distanza di due mesi, il presunto responsabile – un giovane di 21 anni, senza fissa dimora – è statodalla polizia di Stato con le accuse die rapina aggravata. I fatti risalgono alla tarda serata del 1° luglio, in via Eritrea. Durante l’accesa discussione, il ragazzo ha colpito con diversi fendenti al costato un 23enne nordafricano, poi è fuggito dopo avergli portato via una collana d’oro. La vittima era stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di, riuscendo a salvarlo con un immediato drenaggio all’emitorace consentendo di recuperare la funzionalità al polmone scongiurando conseguenze anche letali.