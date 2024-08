LIVE Paolini-Pliskova US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurra in campo dopo Korda-Machac

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:34 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Appena concluso il secondo set del match inaugurale del programma con il cecosorprendentente avanti per 6-4 6-2 sul padrone di casa. Al termine di questo incontro toccherà alla numero uno italiana. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno degli UStra Jasminee la ceca Karolina. Secondo confronto diretto tra le due, conche nel 2021 fu sconfitta in due parziali nel primo turno degli Australian. La vincente della sfida troverà al terzo turno una tra la kazaka Putintseva e la cinese Wang.