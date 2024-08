LIVE Musetti-Kecmanovic 3-6 6-4 6-4 2-6 US Open 2024 in DIRETTA | il serbo porta il match al set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FRITZ (2°DALL’1.00) 15-15 Dritto lungolinea e smash in salto. Alè Lorenzo! 15-0 Servizio e dritto a segno per il. 2-0 Game. Con una prima esterna vincente l’azzurro conferma il break. 40-30 Altra gran risposta di rovescio di. 40-15 ACE di seconda del toscano. 30-15 Risposta profondissima delche manda in tilt l’avversario. 30-0 A metà rete il rovescio di. 15-0 Servizio vincente Lorenzo. 1-0 BREAK! Passante di rovescio incrociato stretto meraviglioso dell’azzurro. 30-40 Perfetto invece questo dritto lungolinea del tennista di Belgrado. 15-40 Due palle break. Disastroso lo smash del. 15-30 Arriva il doppio fallo di. 15-15 Scappa via il rovescio in back del toscano. 0-15 Si parte con un ottimo dritto inside out di