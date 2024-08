LIVE Bellucci-O’Connell US Open 2024 in DIRETTA | occasione per una svolta alla carriera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidel match di 2° turno degli UStra Mattiae Christopher. L’azzurro sta vivendo un sogno. Ingresso in top 100 ormai centrato, prime qualificazioni allo ATP centrate e, soprattutto, la tripletta Slam Parigi-Londra-New York che sta consacrando il tennista di Busto Arsizio nel tennis che conta. Dopo aver centrato due grandi qualificazioni negli altrettanti Slam precedenti, in questo ha saputo andare oltre. Nella giornata di lunedì è infatti arrivata la vittoria contro Stan Wawrinka, ex campione di questo torneo.