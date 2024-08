LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | tocca a Vicini nell’alto attesa per Inzoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29 Tante atlete superano 1.73 al primo tentativo nelle qualificazioni del salto in alto femminile. Bisognerà puntare a una misura più elevata per passare il turno. 18.27 Miglior tempo per l’americana Taylor Snear che con un buon 23.48 si piazza in prima posizione. Qualificate anche la giamaicana Dockery (23.80) e la colombiana Jimenez (23.82). 18.26 Spazio alla prima batteria dei 200 metri femminili. 18.25 Nessun problema per l’azzurra che supera il primo scoglio di giornata in scioltezza. 18.24a Auroraper la prima prova a 1.73. 18.21 Percorso netto per tutte le atlete finora nelle qualificazioni del salto in alto, eccezion fatta per la canadese Birch che ha sul groppone due errori a 1.69. 18.18 Pochi minuti al via delle batterie dei 200 metri femminili. Ecco la lista di partenza della prima heat.