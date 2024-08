Lautaro Martinez allenamento in corso! Le indicazioni per Inter-Atalanta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) È vigilia die c’è anchenell’del giorno prima ad Appiano Gentile. Di questo ha parlato Paventi in unvento su Sky Sport 24. LA POSIZIONE – Non è più una notizia il fatto chesi stia allenando col gruppo. Ma da oggi, vigilia di, arriveranno ulteriori informazioni sulla possibilità di vederlo in campo da titolare o a gara in. L’argentino è al momento assieme ai compagni al BPER Training Centre di Appiano Gentile, per la penultima seduta prima della partita di domani (ore 20.45). Andrea Paventi aggiorna sulleche arrivano.in, sì o no? Le novità DI RIENTRO – Le parole di Paventi: «L’è iniziato da circa tre quarti d’ora, dopo avremo le idee più chiare.