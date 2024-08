Kaspersky è stato nominato leader per la sua soluzione di Extended Detection and Response da ISG

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) - Milano, 29 agosto 2024 -and(XDR) ha ricevuto la qualifica dida ISG (Information Services Group) per il secondo anno consecutivo, ribadendo la sua eccellenza tecnologica e le sue grandi capacità di contrastare minacce nuove e complesse. Secondo la ricerca XDR e SOC Modernization, il 51% delle aziende dichiara che gli strumenti attuali faticano a rilevare e indagare in tempo le minacce avanzate. Per migliorare l'efficienza della cybersecurity, le aziende sono alla ricerca di soluzioni onnicomprensive che consentano una visibilità completa di ciò che accade nell'infrastruttura IT dell'azienda, sfruttando una gamma diversificata di fonti di dati, tra cui endpoint, rete e dati cloud.