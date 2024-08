Digital divide come i cittadini Ue affrontano la trasformazione digitale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) La societàe e le tecnologiei portano con sé nuovi modi di imparare, lavorare ed esplorare, ma sono portatrici anche di nuove libertà e diritti. Tuttavia, ci sono anche sfide associate allae. L’Ue risponde a queste sfide cercando di aumentare la propria autonomia strategica in campo tecnologico, sviluppando, nel contempo, norme e tecnologie per proteggere idai prodotti contraffatti, dai furti informatici e dalla disinformazione. Le tecnologiei sono state fondamentali per mantenere la vita economica e sociale durante la pandemia e saranno un fattore chiave di differenziazione delle economie volte a un modello sociale ed economico sostenibile.