US Open 2024 Paolini batte Andreescu al primo turno | ora la Pliskova

(Di mercoledì 28 agosto 2024) New York, 28 agosto– Jasmineal secondodel singolare femminile dell’US. L’azzurra, testa di serie numero 5, alvince la battaglia con la canadese Bianca, sconfitta per 6-7 (5-7), 6-2, 6-4 in 2h48?. Nel singolare maschile, nella notte italiana avanzano Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Cobollil’australiano James Duckworth per 6-1, 4-6, 6-4, 6-4. Bellucci ha la meglio sul veterano svizzero Stanislas Wawrinka, battuto per 6-4, 7-6 (7-5), 6-3. Subito out Lorenzo Sonego, battuto dallo statunitense Tommy Paul: la testa di serie numero 14 vince con il punteggio di 6-4, 6-2, 5-7, 6-2. (Fonte Adnkronos) Foto Sposito FITP – supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.