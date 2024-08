US Open 2024 Kokkinakis elimina Tsitsipas Alcaraz e Medvedev in quattro Evans da record

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Giornata ricca di match e di emozioni allo UStra match lunghi, alcune sorprese e alcune difficoltà accusate dai big. Jannik Sinner, Daniile Carlos: il debutto delle tre teste di serie più alte della parte elevata del tabellone è stato caratterizzato in tutti e tre i casi da un set perso. L’azzurro è venuto a capo di Mackenzie McDonald, il russo di Dusan Lajovic e lo spagnolo dell’australiano Li Tu. Tutti e tre non avranno secondi turni scontati: Jannik affronterà Alex Michelsen, giocatore in ottima salute,affronterà Fabian Marozsan che ha avuto la meglio in cinque set di Hamad Medjedovic etroverà Botic van de Zandschulp, che hato in tre set netti un pessimo Denis Shapovalov.