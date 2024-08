Un grande critico smaschera i prezzi del vino e denuncia | Mercato guidato dall' avidità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) «Ildelda avidi intenditori, imprenditori, produttori e venditori diche lo fanno solo per i soldi». Così Michel Bettane,enoico francese, apre un suo editoriale sulla rivista londinese World of Fine Wine, mettendo in luce le profonde disuguaglianze neidele riflettendo sulla sostenibilità economica di unche, secondo lui, è dominato da speculazione e disparità. Unaai costi esorbitanti di alcune etichette e un’analisi sulle difficoltà che affliggono il settore vinicolo, tra crisi economiche, cambiamenti climatici e unsempre più instabile. Quella di Bettane è una prospettiva critica sul futuro del, un prodotto che, sebbene da sempre legato alla cultura e alla tradizione, rischia di perdere il suo valore essenziale a causa di logiche puramente economiche.