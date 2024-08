UeD anticipazioni | torna Mario Cusitore tronisti e lite di fuoco

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I battenti di Uomini e Donne si sono finalmente aperti. Ledella registrazione del 28 agosto 2024 sono già piuttosto scoppiettanti. Sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over non sono mancati i colpi di scena. In merito al primo, sono stati presentati i primi tredi questa edizione. Si tratta di due ragazzi e una ragazza, ma è probabile che a loro si aggiungerà anche una quarta persona. Per quanto riguarda i più adulti, invece, c'è stato il ritorno di, che probabilmente rimarrà come cavaliere degli Over. In studio ci sono stati anche altri ritorni, come quello di Armando Incarnato, Aurora Tropea e tanti altri. Inoltre, sono arrivati anche due coppie ospiti ed è scoppiata la primamolto accesa.