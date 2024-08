Temptation Island Lorenzo Amoruso parla per la prima volta della nuova compagna E a proposito di nozze…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Disi èto a lungo negli ultimi anni, soprattutto per la finerelazione con Manila Nazzaro, ex Miss Italia, con cui ha condiviso sei anni e mezzo di vita. Oggi, mentre Manila ha trovato la felicità con Stefano Oradei, insegnante di Ballando con le Stelle,hato pagina con Afarin Mirzaei, conosciuta come Affy.ha raccontato a Novella 2000 la loro storia d’amore. Il loro incontro risale alla scorsa estate, durante una tranquilla giornata organizzata danella sua casa di Firenze: Era la scorsa estate. Durante una giornata tranquilla che ho organizzato a casa mia a Firenze, con degli amici. Ho una piscina dove spesso invito gli amici e lei era invitata da conoscenti comuni. Ho saputo che si trovava in una situazione difficile, simile alla mia, dato che entrambi avevamo appena concluso delle relazioni importanti.