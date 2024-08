RAI – Offerta record dell’Al-Ahli per Osimhen | De Laurentiis non convinto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I sauditi propongono ad30 milioni netti per 4 anni, ma il presidente del Napoli chiede almeno 90 milioni per chiudere l’affare. Nel giorno dell’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli, l’attenzione si sposta su Victor, con l’Al-che sta facendo pressing per il talentuoso attaccante nigeriano. Secondo il giornalista Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, la trattativa con i sauditi è in pieno svolgimento e potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di. Venerato ha rivelato nell’edizione del TG2 Sport che Lee Congerton, ex direttore sportivo dell’Atalanta e ora in forza all’Al-, è giunto in Italia con un’tentatrice: 30 milioni di euro netti per i prossimi 4 anni. Un’che potrebbe risultare difficile da rifiutare per il giocatore e il suo agente, Calenda, atteso a Roma nei prossimi giorni.