Pavel Durov Wsj | il pranzo con Macron e il cellulare hackerato dagli 007 francesi

Roma, 28 agosto 2024 – Emergono dettagli sui 'rapporti' trae la Francia negli ultimi anni. Il Wall Street Journal, affemra che in unnel 2018 il presidente francese Emmanuelinvitòa trasferire Telegram a Parigi ma l'imprenditore di origine russa rifiutò. Il giornale cita persone a conoscenza delle discussioni. Nel corso del, ha aggiunto una fonte,discusse anche di concedergli la cittadinanza francese. Nato a San Pietroburgo,ha lasciato la Russia nel 2014 e da allora ha ottenuto diverse nazionalità, tra cui quella degli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede Telegram, e quella francese, avuta però nel 2021.