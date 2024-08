Orietta Berti su Sanremo 2025 | Che ci vado a fare?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un’estate di grandi impegni e soddisfazioni per, che dopo aver spento 81 candeline a giugno continua a portare la sua musica sui palchi d’Italia. Amatissima da tutte le generazioni, anche le più giovani, la cantante sembra vivere un altro momento d’oro per la sua carriera, nonostante non abbia in programma di partecipare al Festival dinon parteciperà al Festival diUna carriera partita negli anni ’60 e portata avanti fino a oggi grazie a un incredibile talento canoro e un’innata simpatia., l’usignolo di Cavriago, negli ultimi anni ha saputo mantenere l’affetto dei tantissimi fan che la seguono da sempre e ottenere quello di ragazzi e ragazze giovani che oggi la ascoltano e fanno delle sue canzoni delle hit intergenerazionali.