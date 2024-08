Omicidio di Cilavegna | sospettati il fratello della vittima e un terzo uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Era stato seguito un lungo periodo dai servizi sociali l’di 54 anni, trovato morto nella notte all’ultimo piano di una palazzina di viale dei Mille a. Con lui i servizi sociali avevano seguito anche il, che in queste ore è ascoltato dai carabinieri insieme ad una terza persona che da quanto si apprende viveva con loro. La morte del cinquantaquattrenne sarebbe sopravvenuta a seguito di percosse, forse al termine di un litigio. Del resto i vicini di casa sostengono che tra i fratelli i rapporti fossero piuttosto tesi; addirittura qualcuno li avrebbe visti litigare ieri in un bar del paese. Forse tra i due è scaturito l’ennesimo alterco, forse c’è stata una colluttazione con un esito imprevisto. Su tutti questi aspetti sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno vagliando la posizione dei due coinquilini