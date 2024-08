La tabaccheria compie 25 anni festa per l’attività di Nicola Pieri | Ma il commercio è in sofferenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Montecatini Terme, 28 agosto 2024 – Ha rilevato laall’angolo tra via Cividale e via Tripoli nel 1999. Allora, insieme a lui, c’erano solo una commessa e i genitori che venivano a dare una mano ogni tanto. Oggi,festeggia 25di attività alla guida di un vero e proprio centro Multiservizi, dove è possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento e affidarsi a un sistema di poste privato lungo una superficie di 110 metri quadrati, dove, compreso lui e il fratello Luca, lavorano circa 14 persone., 48, è ormai un vero punto di riferimento in città, non solo per l’attivita’imprenditoriale che porta avanti, ma anche dal punto di vista sociale, offrendo ai cittadini un punto dove svolgere molte pratiche, e delle imprese. Da oltre dieci, infatti, guida la delegazione montecatinese di Conf, alla quale è iscritto dal 1999, come presidente.