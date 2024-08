Incidente all’incrocio in provincia di Latina | disperate le condizioni di due giovanissimi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Rischia seriamente, purtroppo, di diventare mortale l’verificatosi questa mattina, intorno a mezzogiorno,tra via degli Arechi e via del Murillo a Sezze. Coinvolti nello scontro un furgone Fiat Scudo ed uno scooter con a bordo due, di nazionalità indiana e residenti a Sermoneta. La dinamica dello scontro sarebbe ancora tutta da ricostruire e sul posto le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo. Un giovanissimo ferito gravemente Come dicevamo, il bilancio rischia di diventare molto pesante. Feriti gli occupanti, due, del mezzo a due ruote che, stando ad alcune testimonianze dirette, indossavano anche il casco protettivo. Si tratta di un 17enne, che era alla guida del mezzo, e di un connazionale presumibilmente coetaneo o poco più, che era trasportato.