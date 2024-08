Il giallo di Aaron il 24enne semi decapitato in Val Pusteria | forse non era solo tracce di sangue nell’auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il mistero attorno alla morte diEngl, un boscaiolo di 24 anni, rimane ancora senza risposta. Il giovane è stato trovatonei pressi della malga Raffalat, in Val, domenica 18 agosto, da alcuni turisti. Accanto al corpo sono stati rinvenuti il suo fuoristrada e una motosega, che secondo l’autopsia, eseguita per stabilire l’ora del decesso, potrebbe essere compatibile con la ferita letale sul collo del ragazzo. L’autopsia ha collocato l’ora della morte tra le 5 e le 6 del mattino.Leggi anche:quasia 24 anni con una motosega: la verità dall’autopsia Le indagini sono in corso per ricostruire le ultime ore di vita di. Da quanto emerso, il giovane aveva trascorso la serata precedente con alcuni amici, rientrando poi in taxi a Terento. L’autista che li ha riportati è stato ascoltato dagli investigatori.