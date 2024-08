I soldi di Fondazione An all’associazione vittime Covid | ne faccio parte e dico che non c’è notizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono veramente basito. Sono basito come l’informazione, cartacea e televisiva, possa deformare la realtà. Troppo spesso. Nei giorni scorsi Repubblica ha dato una– poi rilanciata nel programma “In Onda” su La7 – come se fosse uno scoop giornalistico rilevante. Questi almeno quelli che i miei occhi hanno potuto leggere e le mie orecchie ascoltare. Ma questo “scoop” deforma la realtà fino a trovare spazio nel campo della diffamazione. E la coda dellapuò essere spesso “copiata” da altre testate senza che a nessuno venga il pensiero di doverla, e di poterla, controllare in qualche modo. Come scolari che non riescono nemmeno a copiare migliorandosi! Ma andiamo con ordine. Come vi ho detto da luglio scorso sono ufficialmente Consigliere dell’Associazione sereniesempreuniti che raccoglie numerosi parenti delledel