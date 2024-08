Hacker cinesi contro gli Usa mentre Sullivan è a Pechino Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un gruppo disostenuto dal governo cinese è riuscito a penetrare in profondità nei provider di servizi internet degli Stati Uniti negli ultimi mesi e spiare i loro utenti. Lo scrive il Washington Post, citando persone a conoscenza della risposta americana in corso e ricercatori di sicurezza privati. Gli attacchi, che hanno sfruttato una vulnerabilità in Versa Director, sono stati insolitamente aggressivi e sofisticati. Sono stati bucati almeno due importanti provider con milioni di clienti e a diversi provider più piccoli. Funzionari dell’intelligence statunitense hanno affermato che il gruppo ha cercato di accedere alle attrezzature nei porti del Pacifico e ad altre infrastrutture per consentire alla Cina di seminare il panico e interrompere la capacità dell’America di spostare truppe, armi e rifornimenti a Taiwan nel caso scoppiasse un conflitto armato.