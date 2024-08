Focolaio di legionella nel Milanese | 53 casi con 4 morti Dodici persone ancora in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Undi legionellosi ha provocato 4a partire da aprile in provincia di Milano. In totale sono 53 idi malattia indicati dal portale Epicentro dell’Istituto superiore di sanità , riportando dati disponibili al 26 agosto. Tutti coloro che hanno contratto il batterio hanno avuto necessità di ospedalizzazione e in 12 risultanoricoverati. L’89% dei(47) si è verificato a Corsico e gli altri seidi infezione sono invece avvenuti nel vicino comune di Buccinasco. L’insorgenza dei sintomi si è verificata nella maggior parte deitra il 10 giugno e il 9 agosto. L’età media dei pazienti è di 71,7 anni e 48presentavano fattori di rischio. Tutte ledecedute erano over 70 e affette da altre malattie. La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batteriopneumophila, presente in natura.